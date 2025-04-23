Haberler

Ulaşım Ücretsiz, Çocuklar Bayramı Kutlanıyor

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SUNULUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 23 Nisan’da nasıl çalışacağı hakkında bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Uraloğlu, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım fırsatının sağlandığını belirterek, “Karar doğrultusunda İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARA HIZLI ULAŞIM FIRSATI

Bakan Uraloğlu, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, “Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Karaköprü’de Kaza, İki Kişi Öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobil, sürücü ve bir yolcusunun ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

Edirne Emniyet Müdürü Çocukları Kabul Etti

Edirne Emniyet Müdürü, 23 Nisan'da çocuklarla buluşarak onlara makamını devretti. Çocuklar, telsizle görevli ekiplere talimat verip bayram coşkusunu yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.