Ulaşım Ücretsiz, Çocuklar Bayramı Kutlanıyor

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ SUNULUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 23 Nisan’da nasıl çalışacağı hakkında bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Uraloğlu, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım fırsatının sağlandığını belirterek, “Karar doğrultusunda İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARA HIZLI ULAŞIM FIRSATI

Bakan Uraloğlu, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, “Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.