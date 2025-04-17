Ulaşım Ve Altyapı Bakanı Açıklama Yaptı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen 3’lü pist açılışında önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 3’lü uçuşunun, havalimanının ihtişamını daha da artırdığını belirtti ve şöyle devam etti: “Saat 11 itibarıyla 3’lü pisti resmen başlatacağız. Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak.” Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülkenin Türkiye olacağını vurguladı. Böylece yolculara daha hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlamış olacaklarını ifade etti ve havalimanının küresel alanda daha kritik bir rol üstleneceğini aktardı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN BÜYÜME HEDEFLERİ

Uraloğlu, 2002 yılında yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2024 yılında 230 milyon üzerine çıkacağını belirtti. Bu yılki hedefin 240 milyon yolcu olduğunu ifade etti. 29 Ekim 2018’de hizmete açılan İstanbul Havalimanı, ülkenin küresel alanda vitrini haline geldi. Milyonlarca yolcuyu ağırlayan bu modern yapı, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya duyurdu. Havalimanı, 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcu hizmet vererek 2023’te bu rakamı 76 milyon olarak yükseltti. 2024 yılında ise 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa’da 2. ve dünyada 7. sıraya yerleşmeyi planlıyor. Kargo ve yük taşımacılığında ise 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Frankfurt’u geçip Avrupa’nın zirvesinde yer almayı hedefliyor.

PİST OPERASYONLARININ ETKİLERİ

Bakan Uraloğlu, yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısında 190 bin, uçak trafiğinde ise 1500 artış olduğunu belirtti. Havalimanında günlük ortalama 1464 uçuş yapılarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı olma özelliği kazanıldığını söyledi. Eş zamanlı 3’lü bağımsız pist operasyonları ile bu küresel güce katkı sağlandığını ifade etti. Uraloğlu, modern toplumların hızlı bağlantılar üzerine inşa edildiğini ve havayolu ulaşımının bu talebi en etkili şekilde yanıtladığını vurgulayarak, ülkedeki havalimanlarının çağdaş dünyanın kalbi gibi işlediğini aktardı. Ayrıca, Türkiye’nin coğrafi konumunun, havacılıkta önde gelen transit merkezlerinden biri olma açısından son derece avantajlı olduğunu belirtti.

HAVAALANLARINDAKİ GELİŞMELER VE REKABET

İç hatlarda serbestleşmenin sağlanarak sektördeki rekabetin arttığını kaydeden Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının Çukurova Havalimanı ile birlikte 58’e ulaştığını açıkladı. Dış hatlarda, 50 ülkede 60 noktaya ulaşım sağlanırken, şu an 132 ülkede 352 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini belirtti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı’nın “353 dedi” ifadesini de değerlendirerek bir tane daha uçuş noktası eklediklerini söyledi. Proje çalışmalarının 2022 yılının son çeyreğinde titiz planlamalarla başladığını ve eşzamanlı 3’lü pist operasyonlarının uygulanabilir hale gelmesi için kapsamlı bir emniyet analizinin yapıldığını da sözlerine ekledi. Çalışmaların Aralık 2024’te tamamlanmasının öngörüldüğünü ve simülasyon ortamında testler için 27 Ocak’ta başlatılan gerçek zamanlı simülasyonun 15 Nisan’da tamamlandığını belirtti.