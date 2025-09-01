Ulaşımda 30 Yaş Üstü Öğrencilere İndirim

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN MÜJDE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 30 yaşından büyük öğrenciler için sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 11 Temmuz 2024’te 30 yaş üstü öğrenciler için İstanbulkart indirim oranını yüzde 10’a düşürme kararının, AK Parti tarafından yürütülen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini bildirdi.

İNDİRİMLİ ULAŞIM HAKKI GERİ GELDİ

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor” dedi.

MİLLETİN REFAHI İÇİN MÜCADELE

AK Parti’nin, milletin önüne konan hiçbir engelin kalıcı olamayacağını ifade eden Özdemir, “İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak” diye ekledi.