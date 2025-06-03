Ulaşımda Bayram Denetimi: Fahiş Fiyatlar Engelleniyor

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde, Kurban Bayramı tatili öncesi aldıkları önlemlerle ilgili bilgi verdi. Bayram tatiline sayılı günler kala Uraloğlu, “Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli.” dedi. Bakanlık olarak vatandaşların rahat, güvenli ve sorunsuz seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve tüm birimlerin sahada olacağını belirtti.

UYGULANACAK ÜCRETSİZ GEÇİŞLERE DİKKAT

Uraloğlu, KGM’ye ait otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden bu bayramda geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlattı. Bayram süresince artacak trafik yoğunluğuna karşı, 68 bin 620 kilometrelik otoyol, devlet ve il yollarında 7 gün 24 saat görevde kalacaklarını bildirdi. Türkiye’nin dört bir yanında 750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca yol ağını 6 bin 750 kamerayla takip edeceklerini ve olumsuz bir durumda anında müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.

AĞIR YÜK TAŞIMALARINA SINIRLAMA GETİRİLECEK

Kurban Bayramı tatili süresince yoldaki taşıt trafiğinin artmasıyla birlikte özel yük taşıyan araçlara sınırlama getirileceğini belirten Uraloğlu, “Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel izin belgelerini, 5 Haziran’dan 9 Haziran 2025’e kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını zorunlu olmadıkça durduracaklarını ve bu sayede trafik kuyruklarının oluşmasını engellemeyi amaçladıklarını ekledi.

TİTİZLİKLE YAPILAN CEVAP VE İŞARETLEMELER

Uraloğlu, yollardaki trafik işaretlemelerini titizlikle kontrol ettiklerini ve eksiklikleri gidermek için kirlenen levhaları temizlediklerini anlattı. Dikkat çekmek amacıyla, iki yönlü trafiğe açık yollarda sürücülerin yanılgıya düşmemesi için tüm işaret levhalarını standartlara uygun hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca yol durumundaki ani değişiklikleri KGM’nin resmi internet sitesinde güncel tutacaklarını ve bu sayede vatandaşların yola çıkmadan önce doğru bilgiye ulaşacağını ifade etti.

OTOBÜS BİLETLERİ İÇİN DENETİMLER ARTIRILDI

Kurban Bayramı’nda vatandaşların otobüs bileti bulamama ve fahiş fiyat gibi sorunlar yaşamaması için yolcu taşımacılığında denetimlerin artırıldığını aktaran Uraloğlu, “20 Mayıs-1 Haziran döneminde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik, kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 10,7 milyon lira idari işlem uyguladık.” diye konuştu. Korsan taşımacılık yapanlara yönelik idari işlemlerin devam edeceği sözlerini ekledi.

TREN HİZMETLERİNDE KAPASİTE ARTIŞI

Memleketlerine gidemeyen vatandaşlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini açıklayan Uraloğlu, Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gittiklerini belirtti. Bu bayramda, Uraloğlu, güvenli hava yolu ulaşımı için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarına dikkat çekti.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE VURGU

Vatandaşlara trafik güvenliği konusunda uyarılar da yapan Uraloğlu, “Bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulamak istiyorum.” diyerek yolda dikkate alınması gereken hız sınırları hakkında bilgi verdi. Ayrıca yorgun ve uykusuz araç kullanmaktan kaçınılması gerektiğini ve uzun mesafeli yolculuklara öncesinde araç bakımının yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Uraloğlu, konuşmasının ardından KGM’nin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.