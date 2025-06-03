Ulaşımda Bayram Önlemleri Alındı

KURBAN BAYRAMI İÇİN ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde Kurban Bayramı tatili için aldıkları önlemlerle ilgili bilgi verdi. Uraloğlu, “Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli.” dedi. Bakan, vatandaşların rahat, güvenli ve sorunsuz şekilde seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti ve bu mübarek günleri sevdikleriyle doyasıya yaşamaları için sahada olacaklarını söyledi.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Uraloğlu, bu bayramda KGM’nin işletmesindeki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlatıp, 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 24 saat görev başında olacaklarını bildirdi. “750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız.” diyen Uraloğlu, 6 bin 750 kamerayla yol ağını takip edeceklerini söyledi. Ekiplerin, özellikle Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa gibi yoğun trafik beklenen güzergahlarda ekstra teyakkuzda olacağını belirtti.

TAŞIMACILIKTA DENETİMLER ARTIRILDI

Uraloğlu, yollardaki taşıt trafiğinin artacak olması nedeniyle özel yük taşıyan araçlarda belirli sınırlamalara gidileceğini belirtti. “Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların üzerine çıkan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara özel izin belgelerini 5 Haziran’dan 9 Haziran 2025’e kadar vermeyeceğiz.” dedi. Ayrıca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının zorunlu olmadıkça durdurulacağını aktararak, trafik kuyruklarının oluşmasını önleme amacı taşıdıklarını ifade etti.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN ÖNLEMLER

Uraloğlu, trafik işaretlemelerinin titizlikle kontrol edildiğini ve eksikliklerin giderildiğini, ağaç dalları gibi görüşü engelleyen unsurların ortadan kaldırıldığını anlattı. “Yol durumundaki anlık değişiklikleri KGM’nin resmi internet sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünü güncel tutarak paylaşacağız. Böylece, yola çıkmadan önce vatandaşlarımız en doğru bilgiye ulaşabilecek.” dedi. Ayrıca Kurban Bayramı döneminde yolcu taşımacılığında denetimlerin artırıldığını belirtti ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı da gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

RAHAT VE GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN HIZ KONTROLÜ

Uraloğlu, sürücülere trafik güvenliği konusunda bazı uyarılarda da bulundu. Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını dile getiren Uraloğlu, sürücülerin hız sınırlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. “Yorgunluk ve uykusuzluk, trafikteki en büyük risklerden biridir. Şoförlerimiz uykusuz yola çıkmasın ve yolda sık sık mola versin.” dedi. Bayram’ın maneviyatının birlik ve beraberliği artırmasını, ülkeye ve insanlığa huzur getirmesini diledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından KGM’nin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde yapılan çalışmalara dair basın mensuplarına bilgi verdi.