Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Projesi Tanıtıldı

ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi’ tanıtım etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21,11’ini oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bugün, küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçekler, ulaşım sektörünü değişime zorlamaktadır ve bunu zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz ‘Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi’, bu sorumluluğun bilinciyle atılmış stratejik bir adım ve geleceğe dair güçlü bir vizyonun ve iradenin ifadesidir” dedi.

SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Uraloğlu, projenin ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları sıfıra indirmek için kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. “Tüm ulaşım türlerini kapsayan bu proje ile 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlayacak somut politika hedefleri ve stratejileri geliştirilecektir. Sektördeki karar alıcıların politika oluşturmasını destekleyecek bir emisyon modeli hazırlanacaktır. Ayrıca, sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hızlandıracak kritik projeler belirlenerek, bu projeler için gerekli finansman modelleri de bu proje kapsamında ortaya konulacaktır” dedi. Uraloğlu, bu projenin sadece sera gazı emisyonlarını azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik büyüme, enerji verimliliği ve yaşam kalitesinde artış gibi çok boyutlu faydalar sağlayacağını vurguladı. “Gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun ortak bir vizyonla iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yolda, ulaşım ekosistemindeki tüm paydaşlarımızla el ele vererek 2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz” diye ekledi.

DEPREM SONRASI İSTATİKLER

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili, “Deniz yapılarımızda herhangi bir problemin olmadığını söyleyebilirim. Yine havaalanlarında uçuşlar ilk anda durdurulup gerekli kontrolleri yaptıktan sonra İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere herhangi bir problem olmadığını tespit edebiliriz. Oradaki sensörlerimizle şiddeti de ölçtüğümüzü, ilerleme hızını ölçtüğümüzü de özellikle ifade etmek isterim” şeklinde konuştu. İstanbul’daki önemli kara yollarında da herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. “Çamlıca Kulesi ciddi bir şekilde etkilendi ve oradaki ziyaretçilerimizi tedbir amaçlı boşalttık ama yapısal bir problem olmadığını söylemek isterim. Yine metrolar ve Marmaray’da kontrol altında gidildi” dedi.

İLETİŞİM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER

Uraloğlu, gazetecilerin deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıkları sorması üzerine, “İletişim noktasında insanların durumlarını bildirmesi ve bilgi alması amacıyla ciddi bir yüklenme olmuştur. Bu yüklenme sonucu normal ses üzerinden yapılma yönelimi oldu. Ancak web tabanlı uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. İlk etapta ise belli bir süre ciddi aksamalar yaşadık ve bu durumu takip ettik” diyerek sürecin ardından durumun normale döndüğünü söyledi.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Bakan Uraloğlu, bir gazetecinin Türk Hava Yollarında bilet fiyatlarının artışıyla ilgili sorusunu da yanıtladı. “Türkiye’de bir tavan uygulaması var. Business yolcular dışında o tavan uygulamasının üzerinde kimse bilet satamaz ve satmadı da. Hava yoluna talep olunca Türk Hava Yolları ve Pegasus fiyatları düşürdü. Anlık fiyatların yükselmesiyle ilgili bir algı var ama tavan fiyatlar asla geçilmedi. Eğer aşıldığıyla ilgili bir tespit varsa bildirirseniz onun gereğini yaparız” dedi.

ÇELİK KULELER İLAÇ GİBİ

Uraloğlu, “6 Şubat depreminden sonra GSM operatörleri ile ilgili yeni önlemler alıyoruz. İstanbul’da mevcut baz istasyonları yeterli olduğu halde, yıkılmaması için çelik kuleler kurmaya başlıyoruz. Kriz anında ‘ulaşalım’ istiyoruz. Baz istasyonlarımızı yerleştirirken sağlık endişemizle optimize etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.