Ulaşımda Ro-Ro Taşımacılığı Artıyor

ARTAN RO-RO TAŞIMACILIĞI VERİLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024 yılında 706 bin 387’ye ulaştı. Yani, 22 yılda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısı üç kattan fazla arttı” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Türkiye’nin Ro-Ro taşımacılığına dair yazılı bir bilgi verdi. 2024 yılı verilerine göre, dünya genelinde yük taşımacılığının yüzde 88’inin deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin dış ticaret taşımalarının ise yüzde 86’sının deniz yolu ile yapıldığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, deniz taşımacılığındaki payı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizdeki toplam dış ticaret içindeki deniz yolunun parasal payı 2003-2024 yılları arasında 5,9 kat artarak 333,96 milyar dolara ulaştı” dedi.

RO-RO TAŞIMACILIĞININ AVANTAJLARI

Tekerlekleri üzerinde kendi imkanlarıyla hareket ettirilebilen yüklerin taşınmasına yönelik önemli bir mod olan Ro-Ro taşımacılığı, kombine taşımacılığın en işlevsel türlerinden birisi. Uraloğlu, “Ro-Ro taşımacılığı ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığımıza yeni çıkış yolları ve güzergahlar sunuyor. Avrupa kıtası ile Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin coğrafi yapısının elverişli olması, sektörü ülkemizde ve Avrupa coğrafyasında daha cazip hale getiriyor” şeklinde konuştu.

TAŞIMACILIĞIN DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, 2003 yılında yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının yalnızca 220 bin 345 olduğunu hatırlattı. “2003 yılına göre yurt dışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 221 artarak 2024 yılında 706 bin 387’ye ulaştı. Geçen yılki taşımaların yüzde 69’u Avrupa, yüzde 15,5’i Akdeniz ve yüzde 15,2’si ise Karadeniz bağlantılı Ro-Ro hatlarında gerçekleşti” dedi. Uraloğlu, Avrupa taşımalarının yaklaşık yüzde 68’inin İtalya hattında yapıldığını da kaydetti. Geçen yıl Ro-Ro hatlarında taşınan araçların yüzde 68,5’ini treyler, yüzde 28,1’ini TIR, yüzde 1,9’unu ise römork ve yarı römorklar oluşturdu. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin 28 aktif Ro-Ro hattında faaliyet gösterdiğini belirten Uraloğlu, “2025 yılı ocak-nisan döneminde yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,8 artarak 246 bin 816’ya ulaştı” ifadelerini kullandı.