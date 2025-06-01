Ulaşımda Ücretsiz Hizmet Sunulacak

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ DUYURUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve boğaz köprüleri ile birlikte Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını açıkladı. Uraloğlu, bu konuda 1 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na dair yazılı bir bilgilendirme yaptı.

ÜCRETSİZ YOLCULUK DETAYLARI

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uygulama, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edecek.

RAYLI SİSTEMLERDE ÜCRETSİZ HİZMET

Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Bu uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan itibaren başlayarak 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar süreceği ifade edildi. Uraloğlu, “Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.