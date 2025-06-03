Ulaştırma Bakanı Bayram Tedbirlerini Açıkladı

BAYRAMA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bayram günleri yaklaşıyor ve insanlar tatil için memleketlerine ya da tatil beldelerine yola çıkmaya başladı. Bu bağlamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yapılan Kurban Bayramı tatiline yönelik hazırlıkları ve alınan tedbirleri içeren bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Uraloğlu, bu özel günlerde vatandaşların güvenli yolculuk geçirebilmesi için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, “Bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını” belirtti.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE VURGU

Bakan, trafik güvenliği konusuna dikkat çekerek, sürücülere hız sınırlarına özellikle özen göstermeleri gerektiğini vurguladı. Bölünmüş yolların hız sınırının saatte 110 km olduğu konusundaki yanlış algılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yorgunluk ve uykusuzluğun trafikte büyük bir risk oluşturduğunu aktarak, “Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler” dedi.

GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Bakanlık olarak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gerekli önlemlerin alındığının altını çizen Uraloğlu, bu bayramda bazı köprülerden geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. “15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak” ifadesini kullandı. 68 bin 600 km’lik yol ağı üzerinde 7/24 hizmet vereceklerini belirtti.

Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vereceklerini, özellikle Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa gibi güzergahlarda yoğun trafik öngörüldüğünü ifade etti. Bu güzergahlarda özel yük taşıyan araçlar için sınırlama getirileceğini ve bayram tatili süresince yol ve bakım çalışmalarının zorunlu olmadıkça durdurulacağını söyledi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Bakan, yollardaki trafik işaretlerinin kontrolünün yapıldığını, eksikliklerin giderildiğini ve otobüs bileti bulma ile fahiş fiyat sorunlarının giderilmesi için yolcu taşımacılığı denetimlerinin artırıldığını sözlerine ekledi. Kurallara uymayan otobüs işletmelerine toplamda 11 milyon TL idari işlem uygulandığının altını çizdi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETLERİ

İstanbul’daki bazı ulaşım hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyuran Uraloğlu, “Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy metro hatları, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban ücretsiz hizmet verecek” dedi.

KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI

Son olarak, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliği pekiştirmesini dileyerek, “Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Ayrıca, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul olması dileğinde bulundu.