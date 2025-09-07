Ulaştırma Bakanı, Kılavuzluk İstasyonu’nu açtı

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üsküdar’da ‘Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu’nun yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törene, deniz yoluyla gelen Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Kıyı Emniyet Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ve davetliler de yer aldı. Açılış kurdelesini kestikten sonra katılımcılara hitap eden Uraloğlu, “Bugün açılışını yaptığımız bu modern hizmet binası, kılavuz kaptanlarımıza konforlu ve teknolojik bir çalışma ortamı sunarak, onların zorlu görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacak” dedi. Ayrıca, istasyonun İstanbul Boğazı’nın güvenliği açısından önemine de dikkat çekti.

STRATEJİK VURGULAR

Uraloğlu, konuşmasında “Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz, Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır” ifadesini kullandı. Boğazların hem Türkiye hem de dünya için stratejik bir su yolu ve enerji geçiş koridoru olduğunu belirterek, “Ülkemizin dış ticaret taşımalarının yüzde 86’sı halen denizyolu ile gerçekleşiyor” dedi.

ULUSLARARASI KONTEYNER TAŞIMACILIĞI

Türk sahipli filonun 2002’de 17. sırada olduğunu anımsatan Uraloğlu, 2024 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselme hedefini vurguladı. “2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 bin tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin 729 TEU’ya ulaştı” dedi.

Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa’nın, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen limanları sıralamasına girdiğini belirten Bakan, bu beş limanın, 2024’te Türkiye’deki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1’ini gerçekleştireceğini açıkladı.

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ VE GÜVENLİK

Deniz ulaşımında güvenliğin önemini vurgulayan Uraloğlu, “Denizlerimizi COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile izliyoruz” dedi. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinin güçlendirilmesi için yatırımların artırılacağını belirtti. Ayrıca, kaptan Fahrettin Aksu’nun adını taşıyan istasyonun bu anlayışın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son beş yılda gemi boy gruplarında 250 metreden büyük gemilerin sayısının artış gösterdiğini dile getirerek, “2024 yılında İstanbul Boğazı’ndan 41 bin 363 gemi geçti” bilgisini verdi. 2025 yılının ilk sekiz ayında ise 26 bin 264 gemi trafiğinin gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, kılavuz kaptan hizmeti sağlanan gemi sayılarının da dikkat çektiği açıklamaları arasında yer aldı.