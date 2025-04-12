Ulaştırma Bakanı, Liberya’dan teklif aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’da gerçekleştirilen Diplomasi Forumu kapsamında CNN Türk’te Hakan Çelik ile önemli konulara değindi. Uraloğlu, dün akşam yemekte Liberya Dışişleri Bakanı’nın da bulunduğunu ve kendilerine ülkesindeki havalimanlarını işletmeleri yönünde bir teklif yapıldığını dile getirdi. Liberya Dışişleri Bakanı’nın bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da aktardığını ifade eden Uraloğlu, “Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar” dedi.

TEKLİFLER VE İŞBİRLİKLERİ

Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Akşamki yemekte aynı masada Liberya Dışişleri Bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi ve genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar. Ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar da ‘Lütfen buyurun’ diyor. Oraya gidip sadece para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz.”

TURİZMDE BAŞARILAR

Uraloğlu, Türkiye’de turizm açısından önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı. “Antalya havalimanının 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı, biz geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur. Burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu,” şeklinde konuştu.