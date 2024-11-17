Ulaştırma Bakanı’nı Fırsata Dönüştüren Yazılım: İRADE

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm projelerde yerli ve milli unsurlara odaklandıklarını belirtti. Uraloğlu, “En sonunda havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova Havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk.” dedi.

İRADE’İN ÖNEMİ VE FAYDALARI

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunu vurguladı. Yeni yazılımın, DHMİ bünyesinde görev yapan hava trafik emniyeti personelinin tecrübe ve bilgilerinden faydalanarak geliştirildiğini ifade eden Uraloğlu, “Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi (D-ATIS)’in ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında Hava Trafik Kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak.” şeklinde konuştu.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FAYDALARI

Yazılımın teknik özelliklerine dair bilgi veren Bakan Uraloğlu, “İRADE, gerçek zamanlı radar verisi, anlık otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi hava trafiğinin kontrolü sırasında gerekli olan hassas bilgileri tek bir ekranda toplayarak hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz, yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlayacak.” diye belirtti.