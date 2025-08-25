Ulaştırma Bakanı Ücretsiz Raylı Sistemler Açıklandı

ÜCRETSİZ RAYLI SİSTEM HİZMETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bakanlığa bağlı olan kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını müjdeledi. Bakan, bu açıklamayı yazılı olarak yaptı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki raylı sistem hizmetlerinin 30 Ağustos’ta ücretsiz olacağını belirtti.

HIZLI VE KOLAY ULAŞIM SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu. Bu uygulama, halkın ulaşımda daha rahat ve avantajlı bir deneyim yaşamasına olanak tanıyacak.