Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bakanlarla Toplandı

ULAŞTIRMA BAKANI ULALOĞLU’NDAN ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Angola, Bulgaristan, Litvanya, Azerbaycan, Mısır, Kongo ve Umman’ın ulaştırma bakanlarıyla bir görüşme yaptı. Bu toplantıda bakanları 27-29 Haziran 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilecek Küresel Ulaştırma Forumu’na panel konuşmacısı olarak davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili duyurular yer aldı. Bu paylaşımlarda Uraloğlu’nun, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Daniel Sandao, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadzhov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Jean Pierre Bemba Gombo ve Umman Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Said bin Hamood Al Maawali ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

LİTVANYA İLE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada Bakan Uraloğlu’nun Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Eugenijus Sabutis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görüşmede “Üç Deniz Girişimi’nin önemli projelerinden olan Via Carpatia başta olmak üzere birçok stratejik konu ele alındı. Türkiye ve Litvanya ile ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Bakanımız, Sabutis’i, 27-29 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu’na panel konuşmacısı olarak bizzat davet etti.” ifadeleri kullanıldı.