Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bayram Tedbirlerini Açıkladı

BAYRAM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bayrama sayılı günler kalırken, insanlar tatil için hem memleketlerine hem de tatil beldelerine doğru yola çıkmaya başladı. Bu süreçte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan önlemleri içeren bir basın toplantısı düzenledi.

HIZ KONTROLÜNE ÖZEL DİKKAT

Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için gerçekleştirilen hazırlıkların detaylarını şu sözlerle açıkladı: “Milletimizin sevdikleriyle bir araya gelme sevincini yaşadıkları bu özel günlerde, sizlerin aracılığıyla, tüm vatandaşlarımıza trafik güvenliği konusunda önemli bir mesajı da iletmek istiyorum.” Bayram coşkusunu tehlikeye atabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın çok büyük önem taşıdığını yineleyen Uraloğlu, “Bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 km olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları, keskin virajlar, yüksek eğimli yollar gibi alanlarda, hız sınırlarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini belirtmek isterim” dedi.

YORGUN ŞOFÖRLER DİKKAT!

Trafikteki en büyük risklerden biri olan yorgunluk ve uykusuzluk konusunda da uyarıda bulunan Uraloğlu, “Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler” dedi. Uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımlarının yapılması ve lastik kontrollerinin sağlanması gerektiğine de vurgu yaptı.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLERİ DUYURDU

Bakan Uraloğlu, “Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak” bilgisini paylaştı. Sorumlulukları altındaki toplam 68 bin 600 km yol ağında 7/24 görevde olacaklarını belirtti. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verecek 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 16 tünel ve bakım şefliği, 25 otoyol şefliği ile yoğun trafik bekledikleri güzergahlar üzerinde özel önlemler alacaklarını açıkladı.

YOL VE BAKIM ÇALIŞMALARI DURDURULACAK

Bakan, özel yük taşıyan araçlara sınırlama getirileceğini ve kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların taşıma izin belgelerinin 5 Haziran’dan 9 Haziran’a kadar verilmeyeceğini ifade etti. Bayram tatilinde yol ve bakım çalışmalarının zorunlu olmadıkça durdurulacağını kaydetti.

DENETİMLER ARTIRILDI

Uraloğlu, “Yollardaki trafik işaretlerini kontrol edip eksiklikleri giderdik. Kirlenen levhaları temizledik. Yolda otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyetlerini gidermek için yolcu taşımacılığı denetimlerini artırdık” diye konuştu. Kurallara uymayan otobüs işletmelerine 11 milyon TL’lik idari işlem uyguladıklarını da belirtti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETLERİ

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban, bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

BAYRAM MESAJI

Sonuç olarak Uraloğlu, “Bu düşüncelerle Kurban Bayramı’nın maneviyatının birlik ve beraberliği artırmasını, gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, başta Filistin olmak üzere mazlum İslam coğrafyalarına, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum” diyerek, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul edilmesini temenni etti. Ayrıca, herkesin bayramını kutladı.