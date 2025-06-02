Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kapsama denetimleri yapacak

DENETİM SİSTEMİ YENİLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerleşim alanları, tarihi ören yerleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm unsurların kapsama ve hizmet kalitesi yönünden denetim altına alınacağını bildirdi. Uraloğlu, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın kamuoyunun görüşüne açıldığını ifade etti. Özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik atılacak adımlarla, vatandaşların doğrudan yaşadığı deneyimlere dayanan bir denetim sistemine geçileceğini vurguladı. İnternet veya telefonun çekmemesi ile ilgili şikayetlerin bundan böyle teknik olarak daha sağlıklı bir şekilde izlenebileceğine dikkat çekti.

ÖLÇÜM YETKİSİ YİNE BTK’DA

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini gerçekleştirecek kurumların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceğini belirten Uraloğlu, bu kuruluşların envanterinde tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonların bulunmasının zorunlu hale geleceğini söyledi. Ayrıca, saha ölçüm işlerinden sorumlu personelin, BTK tarafından verilen ölçüm sertifikasına sahip kişilerden oluşacağını aktardı. Ölçüm yapacak personelin önce teorik ve pratik eğitimden geçirileceğini, ardından başarılı olanların sertifika alacağını açıkladı.

İZİNSİZ ÖLÇÜMLER BİTİYOR

Uraloğlu, izinsiz ölçüm yapma döneminin sona ereceğini vurgulayarak, yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini ve bu ölçümlerin BTK’nın belirlediği teknik kriterler ile metodoloji çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, bu kuruluşlara verilecek yetki belgesinin geçerlilik süresinin 5 yıl olacağını ifade etti. “Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak. Böylece, vatandaşların mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi durumunu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip etmek mümkün olacak.” şeklinde ekledi.

KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENECEK

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sağladığı kapsama haritalarının, sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğine dikkat çeken Uraloğlu, yönetmelikle mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesinin yalnızca operatör beyanlarına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirleneceğini bildirdi. Ayrıca, yerleşim alanları, ören yerleri, OSB’ler, tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını açıkladı. Daha önce mevcut uygulamalarda da idari yaptırımların bulunduğunu, ancak yeni yönetmelikle denetim standartlarının yükseltildiğini ve süreçlerin daha net tanımlandığını belirtti. Denetim sonuçlarına göre, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan veya yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabileceğini ifade etti.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ VE REKABET

Uraloğlu, yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini vurgulayarak, hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı oluşturmak olduğunu belirtti. BTK’nin sahada düzenli ve titiz ölçüm ile denetim faaliyetlerine devam ettiğini, yeni yönetmelikle birlikte bu sürecin daha sistematik hale geleceğini ifade etti.