Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Konferans’ta Vizyonu Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı’nda Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu ele aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Türkiye açısından önemli olan Orta Koridor hakkında bilgi veren Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun bu koridora destek vereceğini vurguladı. Uraloğlu, Zengezur Koridoru çerçevesinde Dilucu ile Kars arasındaki demir yolunun ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin Ticaretini Geliştiren Girişimler

Uraloğlu, Türkiye’nin 3 Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olduğuna dikkat çekerek, “Kapıkule’den sonra yüklerin kara yoluyla dağıtılmasını öngören bir girişim. Buna da ortak olduk ve bizim ülkemizin ticaretini geliştirecektir diye düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu. Son 23 yılda inşa edilen bölünmüş yolların ekonomiye ve yaşam kalitesine katkılarına değinen Uraloğlu, Türkiye’deki en yoğun güzergahlardaki otoyol çalışmalarını tamamladıklarını, İstanbul, Çanakkale, Ankara, Antalya, Alanya, Mersin ve Hatay’da yapım aşamasında olan yollar bulunduğunu belirtti.

Otoyol Ağı ve Güncel Projeler

Bakan Uraloğlu, süren, planlanan ve proje aşamasındaki yatırım ve çalışmalar ile otoyol ağının 3 bin 796 kilometreden 8 bin 600 kilometreye ulaşacağını aktardı. Marmara Otoyol Ringi’nin deprem için önemine de değinen Uraloğlu, İstanbul için Akyazı’dan Nallıhan üzerinden Ankara’ya gidecek bir otoyol planladıklarını ifade etti. 2028 yılı itibarıyla Türkiye’nin demir yolu ağının 17 bin 500 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla ilerleyeceğini ve seyahat süresinin 80 dakika olacağını kaydetti.

Hava Ulaşımı ve Teknolojik Gelişmeler

Uraloğlu, Türkiye’nin son 23 yılda hava ulaşımında önemli mesafeler katettiğine de değindi. Bu yıl hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 240 milyonu geçmesinin beklendiğini bildirdi. Geçen yıl uzaya fırlatılan TÜRKSAT 6A ile 5 milyar insana erişim sağlandığını ifade eden Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2026 yılında genel kullanıma sunulması için süreç yürütüldüğünü belirtti. Akıllı yollar için yapılan çalışmalar kapsamında, İstanbul’da Hasdal ve İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik yolun akıllandırılacağını söyleyen Uraloğlu, “Antalya’da da bir deneme kesimi yaparak bütün ülkemize yaygınlaştıracağız. Akıllı yol, sürücüleri bilgilendirecek. Trafik kazası, buzlanma, trafik yoğunluğu gibi bilgileri sürücülere aktaracak.” ifadesinde bulundu.