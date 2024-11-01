“Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan İyidere Limanı Açıklaması”

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NDAN İYİDERE LOJİSTİK LİMANI AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren ‘İyidere Lojistik Limanı’ hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu limanın Türkiye’nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, limanın askeri ve stratejik bir üsse dönüşebileceğini ifade etti. “Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz” dedi. Uraloğlu, şehir merkezinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilerlediklerini vurguladı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Uraloğlu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünün kendileri için bir rehber olduğunu ifade ederek, “Bu kapsamda yeni bir anayasa yapılması için de çalışıyoruz. Canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasayı da sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandırarak bir hayali daha gerçeğe dönüştüreceğiz” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye karşıtı dış güçlerin yürüttüğü çabalara değinerek, “Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan döndüremeyecek” ifadelerini kullandı. Mega projelere karşı olan güçlerin, savunma projelerini engellemeye çalıştığını söyledi.

TUSAŞ SALDIRISI VE HÜRJET EKİBİ

Bakan Uraloğlu, TUSAŞ’a yapılan saldırının nedenine de açıklık getirdi. HÜRJET ekibinin olay anındaki tutumunu aktararak, “HÜRJET ekibinin başındaki bir kardeşimiz, silah ve bomba seslerini duyduğunda korunaklı hangara topluyor” dedi ve olay anında yaşananları anlattı. Uraloğlu, “Allah’ın izniyle böyle inançlı kardeşlerimiz oldukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek, engel olamayacaktır” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin ekonomik kalkınma için stratejik önemine dikkat çekti.

ULAŞIM VE İLETİŞİMDEKİ BAŞARILAR

Son 22 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, “2002 yılında devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Havacılıkta çağ atladık” dedi. İç hatlarda aktif havalimanı sayısının 58’e çıktığını söyleyen Uraloğlu, “Bugün 131 ülkede 347 noktaya ulaştık, yıl sonunda bu sayıyı 349’a çıkaracağız” şeklinde bilgi verdi.

İYİDERE LOJİSTİK LİMANI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı’nın, Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan koridor üzerindeki stratejik önemine vurgu yaptı. Limanın, bölgenin deniz ticaretinde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Uraloğlu, faaliyete girdiğinde ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağını ve bu sayının artacağını öngördüğünü belirtti. Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, buradan yapılan seferlerin artırılacağını duyurdu.

RYZE-ARTVİN HAVALİMANI ve İLERLEYİŞ

Rize-Artvin Havalimanı’nın, 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcu kapasiteli olmasıyla bölgedeki hava yolu ulaşımının ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Uraloğlu, “Açıldığı tarihten bu yana yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet verdi” dedi. Ayrıca, Bahreyn ve Ürdün ile hava yolu ulaşımının başlatılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Uraloğlu, Rize’deki temasları kapsamında Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile de bir araya geldi.