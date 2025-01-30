Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan Uçak Kazası Açıklaması

UÇAK KAZALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yaptığı açıklamalarda son günlerde artan uçak kazalarına dikkat çekiliyor. Uraloğlu, “Tam tarihini hatırlamıyorum da bu uçak kazaları Japonya’daki bir acil kurtarma uçağının piste girmesinde olan bir kazayla üst üste çok geldi” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Bu tür kazaların dünya genelinde kamuoyunun gündemine girmesi gerektiğini ifade ediyor.

ARAŞTIRMALAR VE HAVA TRAFİK KONTROLÜ

Bakan Uraloğlu, bu uçak kazalarının sebeplerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılacak olan gerekli araştırmalarla ortaya konulacağını vurguluyor. Uçakların havalimanına yaklaşma süreçlerinde hava trafik kontrollerinin önemine değinerek, “Uçakların iniş izni vermesi, o hava sahasının temiz olması demektir. Oradaki başka bir hava aracının hareket ediyor olmaması gerekir” diyor. Uraloğlu, bu tür durumlarda olası bir helikopterin ya da başka bir hava aracının bulunmaması gerektiğini belirtiyor.

HATALARIN BELİRLENMESİ VE EĞİTİMLER

Uraloğlu, “Uçağı görüyor musun yeterli bir anons mu. Helikopterin oradan derhal uzaklaştırılması gerekir çünkü uçağın hareket kabiliyeti çok fazla değildir” diyerek, kazaların arka planındaki hatalara işaret ediyor. Hava sahasının kontrol edilmemesi ya da hava araçlarının yanlış konumlanması gibi yanlışlıkların yapılması gereken detaylı araştırmalarla ortaya çıkacağını ifade ediyor. Ayrıca, “Şu ana kadar çok şükür bu anlamda gerek Türkiye kamuoyunda gerek gerekse dünya kamuoyunda tartışılacak bir problemimiz olmadı” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Uraloğlu, bu tür kazaların önlenmesi için denetimlerin yapılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.