Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, projeleri anlattı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALoĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru projelerinin çeşitlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Uraloğlu, “Orta Koridor’da 2 bin 262 kilometrelik hattın belli kısımları tamamlandı. 50 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek. 144 bin kişiye dolaylı ya da doğrudan istihdam sağlayacak. Bu proje, Çin-Avrupa arasında kilit rol oynayacak” diye belirtti. Bakan Uraloğlu, 27-28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Küresel Ulaştırma Forumu’ öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, karayolu, demiryolu, deniz yolu, havacılık ve haberleşme alanında sürdürülen yatırımlara dair bilgiler aktardı.

YATIRIMLAR VE İSTİHDAM VERİLERİ

Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapısına 2002 yılından bu yana 293,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ve bu yatırımların üretime yaklaşık 1 trilyon dolarlık katkı sağladığını ifade etti. Ulaştırma projelerinin yıllık ortalama 1 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını da kaydetti.

KARAYOLLARI VE DEMİRYOLU GELİŞMELERİ

Karayolu alanında, bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, sıcak asfalt yol uzunluğunun 32 bin kilometreye, viyadük uzunluğunun 799 kilometreye ve tünel uzunluğunun ise 790 kilometreye ulaştığını açıkladı. Demiryolu alanında toplam ağın yaklaşık 14 bin kilometreye çıkarken, sinyalli ve elektrikli hat oranlarının da yüzde 60-80 seviyelerine yükseldiğini ifade etti. Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı, dünya çapında ise 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu belirtti ve yüksek hızlı tren ağına 2 bin 251 kilometre hat eklendiğini duyurdu.

HAVALİMANI VE DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının 2025 yılı itibarıyla 58’e ulaşacağını vurgulayan Uraloğlu, “İki yeni havalimanının (Yozgat, Bayburt-Gümüşhane) inşaatı da sürüyor” dedi. Uluslararası uçuş anlaşması yapılmış ülke sayısının 175’e, uçuş noktası sayısının ise 353’e ulaştığını aktardı. Toplam yolcu trafiğinin 2024’te 231 milyon olduğu, 2025 hedefinin ise 240 milyon yolcu olduğu ifade edildi. Denizcilik sektöründe ise liman sayısının 217’ye, yük elleçleme kapasitesinin 532 milyon tona ve tersane sayısının 85’e yükseldiğini açıkladı. Uraloğlu, Türkiye’nin özellikli gemi üretiminde Avrupa’da ciddi bir tedarikçi konumunda olduğunu belirtti.

KALKINMA YOLU VE ORTA KORİDOR GÜNDEMDE

Uraloğlu, kalkınma yolu ve orta koridora dair bilgilere de yer verdi. “Kalkınma Yolu Koridoru, Irak’ın Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’ndan başlayarak 1200 kilometre ile Ovaköy’e, buradan da Kapıkule’ye uzanacak ve üç denize de bağlantısı olacak” dedi. Uraloğlu, Orta koridor projelerinin gerçekten çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.

STRATEJİK ÖNEM VE GÜVENLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Uraloğlu, “Bugün İsrail’in İran’a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gündeme geliyor. Hürmüz Boğazı kapandığı takdirde Fav Limanı’nın gelecekteki kapasitesi düşebilir. Bu nedenle orta koridorun güçlü bir şekilde kalması lazım. Deniz yollarının da güçlü tutulması gerekiyor. Tek bir hatta bağlı kalmamamız lazım” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

ÇAĞDAŞ ULAŞIM PROJELERİ VE YENİ HAT ÇALIŞMALARI

Uraloğlu, Orta Koridor’un Türkiye içindeki uzunluğunun 2 bin 262 kilometre olduğunu ve bazı kısımlarının tamamlandığını belirtti. 50 milyar dolarlık yatırım ile 114 milyar dolarlık üretim etkisi öngördüklerini ve 144 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Kalkınma Yolu Koridoru’nun ise Irak’ın Fav Limanı’ndan başlayarak Türkiye üzerinden Kapıkule’ye ulaşacağını, toplam uzunluğunun yaklaşık 4 bin kilometreye ulaşacağını aktardı. 24 milyar dolarlık yatırım ve 50 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlanacağını, istihdam etkisinin ise 63 bin kişi olacağını belirtti.

DEMİRYOLU PROJELERİ VE YÜK TAŞIMACILIĞI

Marmaray’da günde maksimum dört yük treninin geçişine izin verildiğini belirten Uraloğlu, yük taşımacılığının artırılması amacıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden bir demiryolu hattı planlandığını söyledi. Gebze-Halkalı arasında 120 kilometrelik bir hattın planlandığını ve bu yıl ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor.