Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Romanya’da buluştu

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLARI BULUŞMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş’te Romanya’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin ?erban ile bir araya geldi. Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, “Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Ciprian-Constantin ?erban ile bir araya geldik. Türkiye ve Romanya’nın sahip olduğu stratejik konumu en iyi şekilde değerlendirmek, ulaştırma ağlarımızı daha etkin hale getirmek ve karşılıklı etkileşimi artırmak için ortak projeler ve gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

ORTAK PROJELER VE GELECEK VİZYONU

Bakan Uraloğlu, ortak projeler üzerine yaptıkları değerlendirmelerde özellikle Karadeniz Otoyolu’nun Orta Koridor’a bağlanmasına vurgu yaptı. Bu adımların, yalnızca ulaştırma koridorlarını güçlendirmeyecek, aynı zamanda ticaret, lojistik, turizm ve kültürel bağlar gibi birçok alanda iki ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştireceğini belirtti.