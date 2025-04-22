Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam’da

ALTYAPI GÖRÜŞMELERİ İÇİN ŞAM’DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyaret amacıyla Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. Şam Uluslararası Havalimanı’nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, görüşmelerinin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan, Suriye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, “Suriye’ye iki günlük çalışma programı vesilesiyle geldik. Meslektaşım Sayın Yarub’a havaalanına kadar gelip güler yüzle karşılamasından dolayı Türk halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Suriye’yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

ULAŞTIRMA VE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Bakan Uraloğlu, ulaştırmanın hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Bir yerlere ulaşamazsak, birbirimizle kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir. Onun için bu iki günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunu beraberce konuşacağız” şeklinde konuştu. İki ülkenin uzun sınıra sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Havacılık, kara yolu taşıması, deniz yolu, demir yolu ve iletişim alanında neleri daha iyi yapabiliriz diye iki gün boyunca konuşacağız” dedi. Ayrıca, Bedir’in beş yıllık bakanlık tecrübesine vurgu yaparak, “Bu bakanlıkta olması iki ülke için şanstır diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Suriyeli Bakan Bedir ise Uraloğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “İkinci ülkenize hoş geldiniz. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan bir ziyarettir bu. Suriye özgürlüğüne kavuştuktan sonra Türkiye’nin verdiği destek nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Bedir, iki ülke arasındaki ulaştırma alanında ilişkilerin yeniden canlandırılmasını arzuladıklarını ifade ederken, “Ekonomik ve ticari ilişkilerin aktif bir şekilde canlanması için taşımacılık, ulaştırma olmazsa olmaz bir temeldir. Türk halkı ve Suriye halkı olarak iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum” diye ekledi.