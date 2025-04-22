Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şam’da

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU ŞAM’DA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin başkenti Şam’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret çerçevesinde Şam Uluslararası Havalimanı’na gelen Bakan Uraloğlu, burada Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında iki bakan basın toplantısı düzenledi. Bakan Uraloğlu, Suriye’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Suriye’ye iki günlük çalışma programı vesilesiyle geldik. Meslektaşım Sayın Yarub’a havaalanına kadar gelip güler yüzle karşılamasından dolayı Türk halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Suriye’yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum.” dedi.

ULAŞTIRMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Ulaştırmanın hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bir yerlere ulaşamazsak, birbirimizle kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir.” diyerek sözlerine devam etti. Ziyaretinin iki ülke arasındaki ulaştırma alanındaki iş birliklerine katkıda bulunacağını belirtti. “Biz en uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. O anlamda hem birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin ülkeleri üzerinden diğer ülkelere beraberce ulaşmamız lazım.” açıklamasını yapan Uraloğlu, havacılık, kara yolu taşımacılığı, deniz ve demir yolu iletişim alanında yapılabilecekleri değerlendireceklerini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DERİNLİĞİ

Suriyeli Bakan Bedir ise, Bakan Uraloğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İkinci ülkenize hoş geldiniz. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan bir ziyarettir bu.” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin Suriye’ye verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Bedir, “Türkiye-Suriye arasındaki ulaştırma alanında ilişkileri eski dönemine kavuşturmayı umuyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkilerin canlanması için ulaştırmanın temeli oluşturduğunu vurguladı. “Türk halkı ve Suriye halkı olarak iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.