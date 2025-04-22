Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Suriye’yi ziyaret etti

SURİYE’DE DEMİR YOLLARI İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin kara yolu altyapısını güçlendireceklerini ifade ederek, “Ama birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim.” şeklinde konuştu. Resmi ziyaret çerçevesinde Suriye’ye gelen Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam Havalimanı’nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. İlk olarak, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığında Bakan Abdüsselam Heykel ile buluşan Uraloğlu, burada ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra Uraloğlu ve heyet, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile ikili bir görüşme yaptı. Bakanların katılımıyla yapılan heyetler arası toplantıda, Osmanlı dönemine ait Hicaz Demir Yolu İstasyonu’na geçildi.

GÖRÜŞMELERDE KARARLI ADIMLAR ATILIYOR

İki bakan, istasyonda gerçekleştirdikleri incelemeden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında ziyareti değerlendirdi. Uraloğlu, Suriye’de ulaşım ağı doğrultusunda verimli görüşmelere imza attıklarını belirterek, “Önemli bir mekandayız. Şam’da Hicaz demir yollarının ana istasyonundayız. Nasıl işbirliği yapabiliriz noktasında gerek ikili gerekse de heyetler arasında görüşmeler yaptık.” ifadesini kullandı. İletişim ve ulaştırmada yapılabilecek işbirlikleri üzerinde durduklarını vurgulayan Uraloğlu, “Öncelikle kara yolu taşımacılığının birazcık daha aktifleştirilmesi, geçmiş dönemde yaşanmış olan sıkıntıların önüne geçilmesi noktasında bir fikir birliğine vardık ve hemen teknik heyetlerimiz çalışmaya başladı.” dedi.

DEMİR YOLU PROJELERİ ÜZERİNDE DURULDU

Uraloğlu, “Demir yolu noktasında Çobanbey ve Halep arasında tahrip olmuş olan demir yolunu hayata geçirerek bütün Türkiye ile Şam’ı birbirine bağlamak, aynı zamanda Avrupa’ya kadar birbirine bağlama noktasında görüşmeler yaptık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Hicaz Demir Yolu İstasyonu’nun güney yönüne ilerletilmesi ve tahrip olan hatların onarılması ile ilgili planların da masaya yatırıldığını aktardı. Uraloğlu, “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunma noktasında da eğitim ve karşılıklı ziyaretler gibi konularda mutabakat sağladık.” dedi.

SINIR KAPILARININ AKTİF EDİLMESİ PLANLANIYOR

Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir’i Türkiye’ye davet ettiğini de belirtti ve iki ülkedeki vatandaşların refahını artırma amacıyla daha sık görüşme yapacaklarını dile getirdi. “Ulaşamadığınız hiçbir yerle, iletişime geçemediğiniz hiçbir yerle iyi şeyler yapamazsınız. Onun için bugünkü ziyaretimiz bu anlamda da kıymetli.” diyen Uraloğlu, ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınacağına dair inancını dile getirdi. Suriye ile Türkiye arasındaki tüm sınır kapılarının aktif edilmesi konusunda karara varıldığını belirten Uraloğlu, ortak bir sınır kapısının hayata geçirilmesi için de çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.

BİRLİKTE HIZLA YOL ALMAK GEREKİYOR

Uraloğlu, Suriye’nin kara yolu altyapısına güçlendirme yapacaklarını ifade ederek, “Ama birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim.” dedi. Ulaştırmanın tüm sektörlerinde işbirliği yapacaklarını kaydetti. Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ise iki ülkenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Sizlere ve ekibinize burada Hicaz Demir Yolu’nda, bu tarihi mekanda hoş geldiniz demek istiyorum.” ifadesini kullandı. Bedir, “Seçkin bir eser içerisindeyiz. Türkiye ile Suriye arasındaki demir yolları ilişkilerinin temelinin atıldığı bir noktadayız.” diyerek, bu ziyaretin gelecekte demir yolları arasında ciddi bir sıçrama yaratacağına inandığını belirtti.

KAYNAK GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

Uraloğlu ve beraberindeki heyet, bu ziyaretin ardından Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürlüğü’ne geçti. Müdürlükteki görüşmelerin akabinde Uraloğlu ve heyet, Şam’ın terası konumundaki Kasyun Dağı’nı ziyaret etti.