Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon Günleri’nde

ULUSLARARASI TOPLUMLA BAĞLANTILAR GÜÇLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Trabzon seni çağırıyor” sloganıyla gerçekleştirilen “Trabzon Günleri” etkinliğinin açılışına katıldı. Uraloğlu, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Fuar Alanı’nda düzenlenen bu etkinlikte, hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştı. Bakan, Trabzon’a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası verildiğini hatırlatarak, “Bu madalya yalnızca bir loncaya değil, topyekun Trabzon halkının vatanperverliğine adanmıştır. Bu gurur hepinizin gururudur.” diye konuştu.

ULAŞIM YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 175 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 56 kilometreden 265 kilometreye ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağının 555 kilometreye çıkarıldığını ifade etti. Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu ile Trabzon’u ülkenin dört bir yanına bağladıklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin en uzun çift tüplü tüneli olan Zigana Tüneli’ni tamamlayarak, İran ve Orta Doğu ülkelerinin Karadeniz’e ulaşımını sağladık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 32 kilometrelik kent içi raylı sistem için çalışmalara devam ettiklerini belirtti ve “Yıl sonuna kadar bütün çalışmaları bitirerek, fizibilitesini yaparak yetiştirebilirsek bu sene, yetiştiremezsek 2026 yatırım programına alarak inşallah başlamayı hedefliyoruz.” dedi.

HAVALİMANI GELİŞİMİ SÜRECEK

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın Türkiye’nin en yoğun yedinci havalimanı olduğunu ifade ederek, 2024’te yaklaşık 3,6 milyon insanın burayı kullanarak önemli bir trafiğe hizmet ettiğini belirtti. Artan yolcu sayısına dayalı havalimanı için genişleme çalışmaları yapıldığını, yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali ve CIP hizmet binasının faaliyete geçtiğini söyledi. Uraloğlu, mevcut pist uzunluğunun Trabzon’un büyüyen ihtiyaçlarına yeterli gelmeyeceğini belirtti ve “Bunu da biliyoruz. Bu nedenle mevcut yerinde biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı da inşa edeceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Trabzon Günleri’nin önemine değinen Uraloğlu, bu tür etkinliklerin insanlarda kardeşlik köprüsü oluşturduğunu ve Trabzon’un dünyaya tanıtıldığını ifade etti. Açılışta Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu’nun da konuşmaları yer aldı. Etkinliğin açılış kurdelesini Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler kesti. Geleneksel otçu yürüyüşü ile başlayan etkinlikte halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Trabzon Günleri, 7 Eylül’de sona erecek.