Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Trabzon Projesini Açıkladı

TRABZON HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ’NDE HEDEFİ AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmaları ile ilgili bu yıl içinde tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. Uraloğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’nda, AK Parti döneminde Trabzon’a yapılan yatırımlar hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yatırım programına alınan projeye dair bilgiler veren Uraloğlu, “Proje çalışmalarını bu yıl bitirmek bizim hedefimizdir. Sonrasında 1. etap olan Şehir Hastanesi-Stadyum’dan başlayıp Beşirli, Ayasofya, Atapark, Meydan ve Üniversiteden Havalimanı’na kadar giden hattın ihalesini önümüzdeki yıl yapabilmeyi hedefledik. İnşallah bunu yapacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde açıklama yaptı.

KARADENİZ’E DEMİR YOLU PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz’e demir yolunu taşımak için gerekli proje ve fizibilite çalışmalarının yapıldığını belirten Uraloğlu, Samsun’dan Sarp’a kadar olan sahil kesiminde proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Trabzon Havalimanı’nın geçtiğimiz yıl 3,6 milyon yolcu taşıyarak kapasitesini aştığını aktaran Uraloğlu, iç ve dış hatlar terminalinde yürütülen çalışmaları da paylaştı. Yeni havalimanı proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale sürecine girişeceklerini ifade eden Uraloğlu, yeni havalimanının yılda 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını belirtti.

HİZMET BORCU VE SEÇİM HAZIRLIKLARI

Vatandaşa hizmetin borçları olduğunun altını çizen Uraloğlu, “Hizmet bizim borcumuz, elbette bunu yapacağız ve vatandaşımızın asla kafasına kalkmayacağız.” dedi. En güzel hizmetin vatandaşın gönlüne girebilmek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Hep birlikte önümüzdeki seçimin hazırlıklarını başlatmış durumdayız. Herkesin gönlüne gireceğiz, işini halledemesek bile onu dinleyeceğiz, niye halledemediğimizi de kendisine anlatmaya çalışacağız, bu saikle yola çıkacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, tüm annelerin Anneler Günü’nü de kutladı. Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Amasya Milletvekili ve Trabzon İl Koordinatörü Hasan Çilez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer de yer aldı.

GÜNEY ÇEVRE YOLU İNŞAATINA GÖZLEMLEME

Bakan Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu’nun Akçaabat ilçesinin Adacık Mahallesi’ndeki inşaat alanında da incelemelerde bulundu. Şehir trafikteki yoğunluğu ve proje güzergahıyla ilgili bilgiler veren Uraloğlu, 54,3 kilometre uzunluğundaki yolun Mersin’den başlayarak Trabzon’un güneyinden geçip Araklı’nın girişine kadar uzandığını aktardı. Uraloğlu, yol çalışmalarının 1 Mayıs 2023 itibarıyla başladığını hatırlatarak, “Yapılan 16,5 kilometrelik kesimde yaklaşık 14 kilometreye yakın 7 tüp tünel bulunuyor. 8 aynada toplam çalışmalar sürüyor. Yine burada 7 tane viyadük var, yaklaşık 850 metre civarında ve burada da yapım aşaması devam ediyor.” dedi.

Uraloğlu, Mersin’den başlayacak olan yolun birinci etabının Akyazı tünellerine bağlanarak tamamlanacağını ifade etti. İkinci etap için güzergah hakkında şehrin yöneticileriyle çalışma yürüteceklerini vurgulayan Uraloğlu, “İlk etapta burayı bitireceğiz ama ‘Burası bitmeden de diğer etaplara, 2. etaba da başlayalım’ diye düşünüyoruz. Bitirdiğimizde inşallah hem transit trafiği rahatlatmış olacağız hem de yerel trafiğin daha uygun bir şekilde seyahatini sağlamış olacağız. Hem zamandan hem de akaryakıttan ciddi şekilde tasarruf edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı. Bakan Uraloğlu, “Bu aşamaya gelinceye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb’im inşallah bu projeyi bir an önce bitirerek şehrimize, ülkemize, bölgemize kazandırmayı bize nasip etsin.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.