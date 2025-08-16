Ulaştırma Bakanı Yozgat Havalimanını Açacak

BÜYÜK BİR HİZMETİN SONUNA YAKLAŞILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İnşallah önümüzdeki sene, yıl sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat’ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı devam eden havalimanı inşaatını yerinde inceledi. Burada gazetecilere de bilgi veren Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’ndaki çalışmaların artık finale doğru gittiğini aktardı.

PROBLEMLERLE BAŞA ÇIKILIYOR

Bakan Uraloğlu, bazı beklenmeyen zemin problemleriyle karşılaştıklarını belirterek, “Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı zemin problemleriyle karşılaştık. Bu sorunların çözülmesi belli bir zaman aldı. Bu zaman diliminde havalimanını Akdağmadeni, Sorgun ve Alaca ilçelerine bağlayacak yolu bitirerek hizmete açmış olduk.” dedi.

HAVALİMANI DETAYLARI

Uraloğlu, havalimanında 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatını bitirdiklerini belirtip, “Burası geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Yine etrafta yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunu bitirerek kullanıma açtık. 300 metreye 120 metrelik bir apronu, ayrıca 265 metrelik bir taksi yolunu da tamamladık.” şeklinde konuştu. 20 bin metrekarelik terminal alanının çalışmaları devam ediyor ve yıl sonuna kadar çatısının kapatılması planlanıyor.

MODERN YAPILAR INŞA EDİLİYOR

Uraloğlu, havalimanının modern yapılarla donatılacağını ve yaklaşık 550-600 araca hizmet edecek bir otopark inşa edeceklerini ifade etti. Kalite vurgusu yapan Uraloğlu, “Altyapının tamamını bitirdik. Üstyapıda da aşağı yukarı yüzde 30’u geçmiş durumdayız. Çalışmaları yakından takip edeceğiz.” dedi. Havalimanının önümüzdeki sene, yıl sonuna kalmadan hizmete açılacağını ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini aktardı.