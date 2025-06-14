Ulaştırma Bakanı Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Çorum’da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum şehrine bir dizi ziyaret düzenliyor. İlk olarak Vali Ali Çalgan’ı ziyaret eden Uraloğlu, burada kentte devam eden kamu çalışmaları hakkında detaylı bilgi alıyor.

Yerel Yöneticilerle Toplantı

Uraloğlu, Valilik Toplantı Salonu’nda yerel yöneticilerle bir araya gelerek ilçe belediye başkanlarının taleplerini dinliyor. Bu toplantıda, yerel yönetimlerin ihtiyaçları ve projeleri üzerinde duruluyor.

Teşkilat Çalışmaları hakkında Bilgi Alışverişi

Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı ziyaret ediyor. Bu ziyarette, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor ve partililerle sohbet ederek görüşlerini paylaşıyor.

Belediye Çalışmaları Üzerine Bilgilendirme

Uraloğlu, son olarak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da bir ziyaret gerçekleştiriyor. Aşgın, belediye çalışmaları hakkında Uraloğlu’na bilgi veriyor. Ziyaretle birlikte Vali Çalgan ve AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya da etkinlikte bulunuyor.