Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Olmadı

DEPREM TEHLİKESİ VE MERKEZİ

Türkiye, bir kez daha büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya kaldı. 10 Ağustos Pazar akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkezi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi oldu. 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve İzmir gibi birçok ilde hissedildi. Deprem sonucunda, 1 bina tamamen çöktü ve ağır ile az hasarlı yapılar oluştu. Maalesef bu felakette 1 kişi hayatını kaybetti. Devletin tüm kurumları, deprem anından itibaren acil olarak bölgeye hareket etti.

İLETİŞİM YARDIMLARI

Görüldüğü gibi bölgedeki iletişimi sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçildi. Bu kapsamda, 3 büyük GSM operatörü, deprem bölgesindeki kullanıcılara ücretsiz iletişim paketleri tanımladı. Ayrıca, bölgeye toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderildi. Deprem sırasında iletişim altyapısında önemli bir kesinti yaşanmadı ve kapsama alanında da herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

YETKİLİLERİN UYARILARI

İletişim kesintisi yaşanmazken, AFAD’ın sık sık “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.” uyarısı da oldukça etkili oldu. Bu sayede, deprem anında iletişimin devamlılığı sağlandı.

ULAŞIMDA HASAR YOK

Depremden sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılan incelemelerde, ulaşım güzergahları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar rapor edilmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli saha kontrollerini gerçekleştirdi ve gerek duyulan önlemleri aldı.