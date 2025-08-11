Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Yok

DEPREM TEHLİKESİ BİRDEN FAZLA HİSSEDİLDİ

Türkiye, bir kez daha büyük bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 10 Ağustos Pazar akşamı meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi oldu. 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve İzmir gibi pek çok şehirde hissedildi. Bu felaket sonucunda bir bina tamamen yıkıldı ve hem ağır hem de az hasarlı yapılar oluştu. Maalesef, bu olayda 1 kişi yaşamını yitirdi. Devletin tüm birimleri, deprem anından itibaren acil müdahale için sahaya geçti. Göçük altında kalan depremzedeler kurtarılırken, yaralılar tedavi altına alındı.

İLETİŞİM DESTEĞİ SAĞLANDI

İlk aşamada, deprem bölgesindeki iletişimin kesintisiz sürmesi için önemli bir adım atıldı. Bu bağlamda, üç büyük GSM operatörü, bölgedeki kullanıcılara ücretsiz iletişim paketleri belirledi. Ayrıca, deprem sırasında iletişim altyapısında herhangi bir kesinti yaşanmadı. Üç mobil işletmeci tarafından bölgeye toplam 16 mobil baz istasyonu gönderildi.

HABERLEŞME İÇİN UYARI YAPILDI

Deprem anında iletişimin kesintisiz devam etmesiyle birlikte, AFAD, sık sık “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.” şeklinde uyarılarda bulundu. Bu uyarılar, iletişim sağlanmasında etkili oldu.

ULAŞIMDA HASAR BULUNMADI

Deprem sonrası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına hemen başladı. Yapılan incelemelerde ulaşım yollarında, otoyollarda ve köprülerde herhangi bir hasar yoktu. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli saha kontrollerini gerçekleştirdi ve ihtiyaç duyulan tedbirler alındı.