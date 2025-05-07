Ulaştırma Bakanlığı, UFEST’le Gençleri Buluşturuyor

UFEST FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturmak amacıyla düzenlediği “UFEST” etkinliği, Mersin Üniversitesi’nde devam ediyor. MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi’ndeki Cumhuriyet Alanı’nda kurulan festival alanında, ziyaretçiler Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ait tanıtım stantlarını ziyaret etme fırsatı buluyor. Öğrenciler, stantlarda kurumların etkinlikleri hakkında bilgi alırken, etkinlik alanındaki söyleşilere, panellere ve uygulamalara da katılım sağlıyor.

DEMİRYOLU VİZYONU KONFERANSI YAPILDI

Festival çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, gazeteci Nasuhi Güngör moderatörlüğünde “Türkiye’nin Asya ile Avrupa Arasındaki Stratejik Konumu ve Demiryolu Vizyonu” konulu bir konferans verdi. Konferans öncesinde Mersin Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen “AR-GE Proje Pazarı 2025” etkinliklerinde dereceye girenlere ödüller dağıtıldı. Veysi Kurt, konferansta Türkiye’nin coğrafi açıdan stratejik bir noktada bulunduğunu dile getirdi. Ulaştırma alanında önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kurt, TCDD olarak toplamda 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren yolu inşa ettiklerini açıkladı.

PROJELER VE HEDEFLER

Kurt, çalışmaları kapsamında 5 bin kilometre elektrifikasyon yaptıklarını, 5 bin kilometre üzerinde sinyalizasyon gerçekleştirdiklerini ve 12 lojistik merkez kurduklarını belirtti. Ayrıca mevcut demir yolunun 11 bin kilometrelik kısmının onarıldığına dikkat çekti. Kurt, Türkiye’nin demir yolu ağından her gün yaklaşık 1452 trenin işletildiğini, günlük 100 bin ton yük taşındığını, 1 milyon yolcu ile birlikte 30 binin üzerinde yüksek hızlı tren yolcusunun taşındığını anlattı. Yapımı süren yüksek hızlı ve hızlı tren demir yollarının toplamının 4 bin 16 kilometre olduğunu vurgulayan Kurt, “Şu an var olan demir yolumuzun 3’te 1’i kadar inşası devam ediyor.” dedi.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA STRATEJİK ROL

Veysi Kurt, Türkiye’nin uluslararası taşımacılıktaki stratejik rolüne dikkat çekerek, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru projelerinin Türkiye’nin lojistik kapasitesini artıracağını ifade etti. Bu projelerle Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki transit taşımacılıkta vazgeçilmez bir güzergah haline geleceğini ve küresel tedarik zincirinin merkezinde yer alacağını belirtti. Demir yolu yatırımlarının bu vizyon doğrultusunda şekillendiğini vurgulayan Kurt, “Yapımı süren hatlar Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru’nun lojistik altyapısını destekleyecek şekilde planlanıyor.” dedi.

YERLİ DEMİR YOLU SANAYİSİ HEDEFİ

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, demir yolu alanındaki seferberlikte önemli mesafelerin alındığını ve yerli demir yolu sanayisinin oluşturulmasının en temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Kurt, milli ve yerli üretim politikalarına öncelik verildiğini belirterek, demir yolu altyapı ve sistemlerinde yerlilik oranlarının büyük artışlar sağladığını ifade etti. Konferansın sonunda öğrencilere tren maketi ve çeşitli hediyeler verildi. Teknoloji ve altyapı temalı interaktif uygulamalar, paneller, seminerler ve uzman konuşmaları ile gençlere yönelik staj ve iş imkanlarına ilişkin bilgilendirme oturumlarının gerçekleştiği UFEST etkinliği, yarın sona erecek.