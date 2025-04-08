Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, 2025 verilere değindi

HAVA YOLU VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025’in ilk çeyreğine ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini ele aldı. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresinde, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türkiye’deki havalimanlarında karşılanan yolcu sayısının 6 milyon 107 bin 894, hizmet verilen uçak trafiğinin ise 42 bin 521 olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu tarihlerde İstanbul, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında 2025 yılına ait yolcu rekorları yaşandığını belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRIYOR

Bakan Uraloğlu, 28 Mart-6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda 15 bin 189 uçak trafiği gerçekleştiğini ve burada 2 milyon 313 bin 597 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Özellikle 6 Nisan Pazar günü, dönüş yolculuklarının arttığı gün, 258 bin 242 yolcuyla 2025 yılı için en yüksek rakama ulaşıldığını ifade etti. Esenboğa Havalimanı’nın da bu dönemde 2 bin 513 uçak trafiğine ve 382 bin 737 yolcuya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

ANTALYA HAVALİMANI DA YÜKSELİŞTE

Antalya Havalimanı’nda ise 4 bin 202 uçak trafiği ile 590 bin 189 yolcuya hizmet verilirken, 5 Nisan Cumartesi günü 78 bin 85 yolcu ile bu yılın yolcu rekorunun kırıldığı vurgulandı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 437 uçak trafiği ile 58 bin 486 yolcu, Dalaman Havalimanı ise 631 uçak trafiği ile 83 bin 712 misafire hizmet sundu. Her iki havalimanının 6 Nisan’da 2025’in en yüksek rakamlarına ulaştığı bildirildi.

YOLCU TRAFİĞİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

2025’in ilk çeyreğinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 204 bin 856, dış hatlarda ise 164 bin 880 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, toplamda 500 bin 22 uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti. Türkiye genelinde havalimanları iç hat yolcu trafiği 20 milyon 680 bin 980, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 458 bin 978 olarak kaydedilirken, toplamda 45 milyon 175 bin 946 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI ETKİNLİĞİ ARTIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndaki uçak trafiğinin Ocak-Mart döneminde iç hatlarda 25 bin 576, dış hatlarda 96 bin 62 olmak üzere toplamda 121 bin 638 olduğunu aktardı. Ayrıca, toplamda 17 milyon 961 bin 463 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise ilk çeyrekte iç hatlarda 4 milyon 320 bin 650, dış hatlarda 5 milyon 984 bin 192 olmak üzere toplamda 10 milyon 304 bin 842 yolcuya hizmet sundu.

TURİZM MERKEZLERİNDE YOĞUN TRAFİK

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında toplamda hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 3 milyon 604 bin 58 ve dış hatlarda 2 milyon 461 bin 772 olmak üzere 6 milyon 65 bin 830’a ulaştığını belirtti. Üç aylık süreçte İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 2 milyon 358 bin 52, Antalya Havalimanı’nda 3 milyon 36 bin 451 ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda 259 bin 170 yolcuya hizmet sağlandığı ifade edildi.