Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı A. Uraloğlu, Sosyal Medya Kullanıcı Sayısını Açıkladı

SOSYAL MEDYA KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu’ndaki sosyal medya kullanım verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rapora göre, Türkiye’de internet kullanan kişi sayısı 77,3 milyon. Uraloğlu, “Sosyal medya kullanıcısı, son 1 yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştı.” diye belirtti.

KULLANIMDAKİ CİNSİYET DAĞILIMI

Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının %46,6’sının kadın, %53,4’ünün ise erkek olduğunu vurguladı. İnternet kullanıcıları, günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internet üzerinde harcıyor. Ayrıca, “Kullanıcılar her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyor.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlarını, ailelerini ve satın almak istedikleri ürünleri takip ettiğini açıkladı.

PLATFORMLAR ARASINDAKİ DAĞILIM

Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının en yaygın amaçlarının haber okumak, aile ve arkadaşlarla iletişim kurmak ile boş zaman değerlendirmek olduğunu belirtti. Türkiye’de en çok kullanıcıya sahip platformun 58,4 milyon ile Instagram olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Instagram’ın ardından 57,5 milyon ile Youtube, 40,2 milyon ile TikTok geliyor. Facebook’un kullanıcı sayısı 34,8 milyon, X platformunu ise 19,7 milyon kişi kullanıyor.” dedi. 2024 yılına ilişkin verileri hatırlatan Uraloğlu, Instagram’ın kullanıcı sayısının %8,5 arttığını, TikTok’un %2,9, Facebook’un %1,3, X’in ise %1 artış gösterdiğini belirtti. Youtube’da ise kullanıcı sayısında yüzdesel bir değişiklik yok.

Ayrıca, internet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakikayı Instagram’da harcıyor. TikTok’ta geçirilen süre 26 saat 26 dakika, YouTube’da ise 23 saat 31 dakika olarak kaydediliyor. Facebook’ta geçirilen süre 9 saat 45 dakika, X’te ise 5 saat 4 dakika.