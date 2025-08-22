Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır’da Demiryolu Hattı Temel Atma Töreni’ne Katıldı

IĞDIR’DA DEMİR YOLU TEMEL ATMA TÖRENİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır’da Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temel atma törenine katıldı. Suveren mevkisinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 54’üncü dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Güney Kafkasya’da yeni bir barış ve refah dönemi başlatacaklarını ifade etti. Bakan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın yapımına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye’nin önemli ulaşım yollarının kesişim noktasında bulunduğuna dikkat çeken Uraloğlu, şöyle konuştu: “Son siyasi gelişmeler, ülkemizin Orta Koridor’un stratejik önemini tekrar yerine koymuştur.”

MEGA PROJELER VE STRATEJİK ÖNEM

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor’un geliştirilmesi kapsamında hayata geçirdiğimiz mega projelere değinerek, “Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Avrasya Tüneli gibi projelerle Türkiye, Asya’dan Avrupa’ya giden Demir İpek Yolu’nun merkezi konumuna geldi” dedi. Aynı zamanda, demir yollarının kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun en önemli unsurları olduğunun altını çizen Uraloğlu, “Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık. 2002 yılında 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuz, 2025 itibarıyla 13 bin 919 kilometreye ulaşacak” diyerek ilerleyen hedeflerini de anlattı.

KARŞILANACAK YÜK VE YOLCU KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini vurguladı. Hattın yıllık olarak 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirten Uraloğlu, hattın büyük bir mühendislik başarısı olacağını da ifade etti. Zengezur Koridoru’nun, ekonomik iş birliğini güçlendirmesi ve bölgesel barışı artırması gibi avantajlarının olacağını sözlerine ekledi.

BÖLGESEL BARIŞA KATKILAR

Bakan Uraloğlu, projeyle Türkiye’nin sadece kendi çıkarlarını değil, tüm bölge ülkelerinin refahını da düşünerek önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Kars’ın tarihi ve stratejik önemine değinen Uraloğlu, bu hattın, uluslararası ticaretin gelişimi açısından çok önemli bir yol olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin yeni demir yolu projelerini de hayata geçirmeye devam edeceğini ve 2028’de demir yolu ağını 17 bin 500 kilometreye çıkarma hedefinin olduğunu ifade etti. Demir yolu ulaşımının önemli avantajlar sağlayacağını belirten Uraloğlu’nun açıklamaları, bölgenin geleceği için umut verici bir tablo çizdi. Törenin ardından, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli atıldı.