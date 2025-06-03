Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı Süresince 7 Gün 24 Saat Görevde Olacaklarını Duyurdu. KGM, Yol Güvenliği İçin Hazırlıklarını Tamamladı. Bayramda Ücretsiz Otoyol Geçişleri Olacak. Trafik Yoğunluğuna Karşı Denetimler Artırıldı. Yolda Güvenlik Ve Huzur Sağlanacak. Uygunsuz Bilet Fiyatlarına Müdahale Yapılacak

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE GÜVENLİ SEYAHAT HAZIRLIKLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı boyunca artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluklarındaki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat görev sürekli olacağını duyurdu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde, bayram tatili için aldıkları önlemleri açıkladı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasına değinen Uraloğlu, “Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli.” ifadelerini kullandı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Uraloğlu, Bakanlık olarak vatandaşların rahat, güvenli ve sorunsuz seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, bu mübarek günlerde vatandaşların sevdikleriyle doyasıya yaşayabilmesi için tüm birimlerin sahada olacağını belirtti. Bu bayramda da KGM’nin işletmesindeki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin ücretsiz olacağı hatırlatıldı. Uraloğlu, bayram süresince artan trafik yoğunluğuna müdahale etmek için “sorumluluğumuzdaki otoyollar, devlet ve il yollarından oluşan 68 bin 620 kilometrelik yol ağımızda 7 gün 24 saat görev başında kalacağız.” dedi.

Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyonkarahisar-Kütahya, Denizli-Muğla gibi yoğun trafik beklenen güzergahlarda ekiplerin ekstra teyakkuzda olacağı bildirildi. Uraloğlu, “Özel yük taşıyan araçlarda sınırlamaya gideceğiz. Ağırlık ve boyutları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon ve tanker cinsi araçlar için özel izin belgelerini 5 Haziran’dan 9 Haziran 2025’e kadar vermeyeceğiz.” dedi. Ayrıca, yola çıkmadan önce vatandaşların en doğru bilgiye ulaşabilmesi amacıyla KGM’nin resmi internet sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünü güncel tutacaklarını belirtti.

Bayram döneminde yolcu taşımacılığında denetimlerin artırıldığı ifade edildi. Uraloğlu, “20 Mayıs-1 Haziran döneminde 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik, kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 10,7 milyon lira idari işlem uyguladık.” diyerek önlemlerinin sıkı tutulacağını söyledi.

Uraloğlu, yollardaki trafik güvenliğine dair de önemli uyarılarda bulundu. “Bayram coşkusunu gölgede bırakabilecek kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurgulamak istiyorum.” dedi. Sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, sık sık mola vermelerini ve uzun mesafeli seyahatler öncesinde araç bakımlarını yapmalarını önerdi. Kurban Bayramı’nın maneviyatının birlik ve beraberliği artırmasını ve insanlığa huzur getirmesini diledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından KGM’nin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde yapılan çalışmalara dair basın mensuplarını bilgilendirdi.