Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın Ürettiği Vagonları Tanıttı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NIN VAGON TESLİM TÖRENİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “TÜRASAŞ’ın ürettiği bu vagonlar milletimizin bağımsızlığı ve güvenliği için demir yollarının taşıdığı stratejik ruhun bir yansıması olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak. Üstelik TSI sertifikasına sahip bu vagonlarımız, Avrupa demiryollarında da kullanılabilecek ve Türkiye’nin demiryolu teknolojisini küresel arenada da gururla temsil edecektir” dedi. Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren ile Sivas’a geldi ve burada, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen tank taşıma vagonu teslimat törenine katıldı. Törende, Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

YERLİ VE MİLLİ DEMİR YOLU SANAYİSİ

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, demir yolu sanayisinin öncü kuruluşları TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında askeri araç taşıma vagonları teslimatının gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı’nda, yerli ve milli üretim ile ülkemizi küresel bir güç haline getiren adımları bir bir atıyoruz. Savunma ve ulaşım sektörleri, stratejik önemleriyle bir ülkenin temel taşları olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Altay tankı gibi yüksek teknolojiye sahip askeri araçlarla ilgili vagonların teslimatını, bu vizyonun somut bir örneği olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİ GÜCÜ

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin geçmişteki ambargoların ağır bedellerini ödemiş bir ülke olduğunu hatırlattı ve “Her ambargo, her baskı ve haksızlık bize yeni bir kapı araladı. Türkiye artık savunma sanayi ürünleriyle dünya piyasalarına mührünü vuran bir konuma ulaştı” diye konuştu. Uraloğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu ile elektrikli trenlerin üretimini de ön plana çıkararak, demir yollarının gelişimine 2002 yılından bu yana devlet politikası olarak yaklaştıklarını ifade etti.

VAGONLAR VE TEKNİK DETAYLAR

Teslim edilen tank taşıma vagonlarının yüzde 95 yerlilik oranıyla üretildiğini belirten Uraloğlu, “Bu vagonlar 22 ton ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip. İlk etapta 100 adet üretmeyi planladık” dedi. Üretilen bu vagonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki çeşitli askeri araçları taşımak için uygun şekilde tasarlandı. Uraloğlu, vagonların TCDD Taşımacılık’a teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

SİVAS’IN ULAŞIM AĞI

Bakan Uraloğlu, Sivas’ın coğrafi konumunun önemine değinerek, “Sivas’ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz” dedi. Son 23 yılda Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 202 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Uraloğlu, bölgedeki yol projelerine ve Yeni Sakarya hatlarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Sivas-Tokat kara yolu üzerinde bulunan Çambıbel Tüneli ihalesinin 23 Eylül’de yapılacağını belirtti ve Kuzey Çevre Yolu projesinin çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından teslim edilen tank taşıma vagonunun maketinin hediye edilmesiyle programı tamamladı.