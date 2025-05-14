Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Açıklama Yaptı

İKİNCİ ALETLI İNIŞ SİSTEMİ KURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda zorlu hava koşullarında uçakların inişini kolaylaştıran ikinci aletli iniş sisteminin (ILS) kurulumu tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, “Uçuş kontrollerini 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz sistem, tüm testleri başarıyla geçti. Haziran ayında havacılık bilgi yayınına dahil edilmesinin ardından aktif olarak kullanılacak” şeklinde bilgi verdi.

TEKNİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın deniz dolgusu üzerine inşa edildiğini ve 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bölgeye katkı sağladığını belirtti. Havalimanı’nın bulunduğu coğrafyada bulut tavanının alçak ve sis ile yoğun yağışın sık görüldüğünü ifade eden Uraloğlu, “Zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak olan ikinci ILS sisteminin kurulumunu tamamladık. Bu sistem, pilotlara istikamet ve süzülüş hattı bilgisi sağlıyor” dedi.

CAT-2 AYDINLATMA SİSTEMİ ETKİN

Bakan Uraloğlu, söz konusu sistemin görüşün kötü olduğu hava koşullarında uçakların emniyetli iniş yapabilmesini sağladığını belirtti. Uraloğlu, “Rize-Artvin Havalimanı, coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olduğu, sis ve yoğun yağış alan bir bölgede olması sebebiyle, bahse konu sistem uçak inişlerinde büyük fayda sağlayacaktır. Cat-2 aydınlatma sisteminin de kurulum ve testleri başarıyla tamamlandı ve şu anda faal durumda” diye ekledi.

YOLCU SAYISI ARTIYOR

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın, Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olduğunu aktardı. Uraloğlu, “Altyapısı, ulaşım kabiliyeti ve mimari yapısı ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir projedir. 2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 yolcuya hizmet veren havalimanı, açıldığı günden bu yana toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Rize’nin Pazar ilçesinde, 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde piste sahiptir. Havalimanı ayrıca, çay bardağı temalı hava trafik kontrol kulesi ve terminal binasındaki çay müzesi ile bölgenin sembol yapılarından biri olarak öne çıkıyor.