Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Açıklama Yaptı

ANLAŞMA VE UZATMA SÜRECİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan anlaşmanın sonucunda Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Uraloğlu, bu imtiyaz ile Türkiye’nin sabit hizmetler altyapısının titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti.

EKONOMİK KATKI VE YENİ DÖNEM

Bakan Uraloğlu, “Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak” dedi. İmtiyazın yenilenişi ile Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir aşamanın başladığına dikkat çeken Uraloğlu, bu modelin sürekli sabit altyapı yatırımlarını destekleyeceğini belirtti.

YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Uraloğlu, Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısının Türkiye’nin altyapısı olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom’un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır” diye konuştu. Türk Telekom’un hisselerinin kamuya ait olmasının bu yatırımların önemini artırdığına dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde piknik yapan bir kişi, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü'nde boğuldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

