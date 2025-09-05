Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Açıklama Yaptı

MACARİSTAN’IN TREN SEFERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan’ın ulusal demir yolu şirketi MAV’ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferleriyle ilgili bilgi verdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MAV’ın 2025 yılı için Paris-İstanbul güzergahında eylül ayında üç, ekim ve kasım aylarında ise birer tren seferi düzenlemeyi planladığını aktardı. Uraloğlu, “Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, eylül ayının ilk özel treni ülkemize Balkan Explorer 2 adıyla dün gece Kapıkule’den giriş yaptı” diye belirtti.

SEFERLERİN DETAYLARI

Trenin, Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiğini ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizden, ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25’te Halkalı’dan hareket edecek. Tren, Kapıkule’den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa’nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak” dedi.

GELİYOR OLACAK SEFERLERİN PROGRAMI

Paris-İstanbul arasında yapılacak turistik trenlerin gelecekteki programlarına dair de bilgi veren Uraloğlu, “14 Eylül’de ‘Constellation’ adlı tren, Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül’de Türkiye’ye ulaşacak olan ‘Paris-İstanbul 2’ treni, 18 Eylül’de ‘Latitudes 1’ adıyla dönüş seferine çıkacak. Ekim ayındaki sefer, 20 Ekim gecesi ‘Latitudes 2’ ismiyle Kapıkule’den Türkiye’ye girecek ve 21 Ekim akşamı ‘Marmara’ adıyla ülkemizden ayrılacak. Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi ‘Balkan Explorer 3’ adıyla Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da ‘Chastels of Transilvania’ ismiyle rotasına devam edecek.” ifadelerini kullandı.