Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Bayramı Kutladı

ULUSUN BAĞIMSIZLIK KAZANIMLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Hamdolsun, milletimizin birliğini ve beraberliğini güçlendiren dev eserlerle ülkemizin dört bir yanını donatıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Uraloğlu, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

AĞUSTOS AYININ TARİHİ ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, “Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destansı bir zaferin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos, Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir dönüm noktasıdır” diye belirtti. Ayrıca, Ağustos ayının tarih boyunca birçok zaferle taçlandığını hatırlatarak, bu zaferlerin Cumhuriyet’in temellerinin atılmasına katkı sağladığını ifade etti.

YENİ PROJELERİN GELECEĞE KATKISI

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği altında, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için durmaksızın çalışıyoruz” şeklinde açıkladı. 22 Ağustos 2025’te temeli atılan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattıyla ilgili olarak, bu projenin “Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ı birleştiren bir barış ve refah köprüsü” olacağını ifade etti. Aynı zamanda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye’nin jeostratejik gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladık” dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray ve diğer raylı sistem hatlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini hatırlatan Uraloğlu, bu hatların vatandaşlara hızlı ve ekonomiklik sunarak bayram coşkusunu daha geniş kitlelere ulaştıracağını belirtti. Son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum” şeklinde bir konuşma yaptı.