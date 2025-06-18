Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Bulgarya’da

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANININ BULGARİSTAN ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslar için bulunduğu Bulgaristan’da, başkent Sofya’da Başbakan Rosen Jelyazkov ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Bakan Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı’nın yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karacov ile Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov’un da katıldığı heyetlerarası bir toplantı gerçekleştirdi.

İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME ÇABALARI

Görüşmelerde, “Bulgaristan Başbakanı Sayın Rossen Jeliazkov ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Bulgaristan ile ilişkilerimizi derinleştirme adına görüşler paylaştık” diyen Uraloğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı.

GURBETÇİLER İÇİN SINIRDAKİ YOĞUNLUK

Bakan, “Özellikle yaz aylarında kara yolu ile Türkiye’ye dönmek isteyen gurbetçilerimizin Bulgaristan sınırında yaşadıkları yoğunluğun azaltılması konusunu da gündeme getirdik” ifadeleriyle, bu süreçteki sorunların çözümüne yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Uraloğlu, “Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.