Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Davet Etti

ULAŞIM ALANINDAKİ GÖRÜŞMELERİ ELE ALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır, Azerbaycan, Bulgaristan, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mevkidaşlarıyla video konferans ve telefon görüşmeleri yaparak ulaştırma konusundaki iş birliklerini masaya yatırdı. Bu görüşmelerde, Bakan Uraloğlu, mevkidaşlarını 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu’na panel konuşmacısı olarak davet etti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sosyal medya platformunda paylaşılan bilgilere göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi ilişkilerin yanı sıra ulaştırma alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine dikkat çekti. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev ile olan görüşmesinde ise ‘Tek Millet, İki Devlet’ anlayışı ön plana çıkarılarak, iki ülke arasındaki ulaştırma iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik tartışmalar yapıldı.

TAŞIMACILIK VE POLİTİKALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşmelerde, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadzhov ile iki ülke arasındaki taşımacılık ve ulaştırma politikaları hakkında derinlemesine değerlendirmeler yapıldı. Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Eugenijus Sabutis ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ise Üç Deniz Girişimi çerçevesinde Via Carpatia projesi gibi stratejik başlıklar ele alındı. BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ile yapılan görüşmede de Kalkınma Yolu Projesi üzerine stratejik iş birliği imkanları konuşuldu.

KÜRESEL ULAŞIMDA YENİ FIRSATLAR YARATILACAK

Bakan Uraloğlu, tüm mevkidaşlarını İstanbul’daki Küresel Ulaştırma Forumu’na davet ederek, Türkiye’nin dost ve kardeş ülkelerle ulaştırma alanındaki ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılığını vurguladı. Bu forum, uluslararası alanda ulaşım konusundaki küresel çözümlerin tartışılacağı bir platform olacak.