Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Değerlendirmesi

DEPREM SIRASINDA İLETİŞİM SORUNLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem anında GSM operatörleri tarafından gerçekleşen sesli aramaların yüzde 75’inin karşılandığını belirtti. Yüzde 25’lik bir kesimin ise 15 dakikalık bir sorunla karşılaştığını aktardı. Bakan Uraloğlu, İstanbul’da GSM operatörlerinin CEO’larıyla bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası basında yaptığı açıklamalarda, depremin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında herhangi bir aksama yaşatmadığını vurguladı.

HAVACILIK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, “Havacılık tarafında uçuşların durdurulduğunu, pist kontrolleri yapıldıktan sonra devam ettiğini söyleyebiliriz” dedi. İstanbul Boğazı’nın 5 noktasında, 3 köprü, Marmaray ve Avrasya tünelleri üzerinde gerekli kontrollerin yapıldığını belirten Uraloğlu, depremin hissedildiğini ancak herhangi bir hasara neden olmadığını ifade etti. Ayrıca, Marmaray’da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildiğini, bu durumun yavaş hızda kontrollü geçiş anlamına geldiğini söyledi.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ KAPASİTESİ TAHMİNİ

Uraloğlu, deprem sırasında yaşanan iletişim sorunu ile ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’da 3 operatörümüzün yaklaşık 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu istasyonların tamamı çalışmaya devam etti. Depremden etkilenen bir baz istasyonu olmadı. Ancak, İstanbul’daki rutin haberleşme kapasitesinin 2.5 kat fazlasına ulaştık. Dünkü depremlerde ise 7 ile 10 kat fazla ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden aramalarda da 2 kat bir artış oldu. Yüzde 25’lik bir kesimi karşılayamadığımız dönem, 15 dakikalık bir pik zamanında gerçekleşti. İnsanların durumlarını bildirme ihtiyacı ve yakınlarından bilgi alma talepleri nedeniyle sıkıntılar yaşandı.”

GELECEK İÇİN TEDBİRLER

Uraloğlu, GSM operatörleriyle iletişim konusunda ihtiyaçları gözden geçirdiklerini belirterek, “Benzer sorunlar yaşamamak için neler yapılması gerektiğini ele aldık. 2019 Silivri depremlerinden sonra İstanbul için yaklaşık 4 kat bir kapasite artışı sağladık” şeklinde konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu’nda hızın düştüğü anlar yaşandığını ifade eden Uraloğlu, vatandaşlara haberleşmelerde internet tabanlı uygulamaları ve kısa mesajları kullanmalarını önerdi. Gelecek için benzer sıkıntıları azaltmaya yönelik olarak, üç operatör ve bakanlık ile süreci yakından takip edeceklerini dile getirdi.