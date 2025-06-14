Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Delice’yi Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’daki temel atma töreninin ardından Kırıkkale’nin Delice ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu’nu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kırıkkale Milletvekili Kaplan ve ilçe belediye başkanlarıyla bir süre görüşerek, mevcut çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Jandarma’nın 186. Yıl Kutlandı

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı, renkli anlar yaşandı.
Haberler

İsrail’in İran’a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Tahran'a yönelik yeni bir saldırıya geçti. İran Ordusu, ülkede 10 İsrail uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.