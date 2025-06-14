Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Delice’yi Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’daki temel atma töreninin ardından Kırıkkale’nin Delice ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu’nu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kırıkkale Milletvekili Kaplan ve ilçe belediye başkanlarıyla bir süre görüşerek, mevcut çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.