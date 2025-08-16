Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Denetim Yaptı

HEDEF YERİNDE İNCELEME

Ulaşımdan ve altyapıdan sorumlu Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’ndaki inşaat çalışmalarını yerinde ziyaret etti. Burada yetkililerden güncel bilgileri aldı ve proje hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

HELİKOPTERLE HAVA DENETİMİ

Bakan Uraloğlu, inceleme sırasında helikopterle hava denetimi yaptı. Bu denetim esnasında proje sahasını ayrıntılı bir şekilde gözlemleyerek mevcut durumu analiz etti. Böylece, Yozgat Havalimanı’nın gelişimi için atılan adımları daha etkili bir şekilde takip etme fırsatı buldu.

