Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Dijital Kale Kurduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi’nin deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına, çevre güvenliğinden stratejik alanlara kadar birçok önemli işlev üstlendiğini ifade etti. Uraloğlu, “Denizlerde dijital bir kale kurduk desek abartmış olmayız.” dedi. Yazılı bir açıklamada bulunan Uraloğlu, Türksat tarafından geliştirilen yerli ve milli LRIT Sistemi’nin, Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğini ve bu sayede denizlerdeki gözetimlerinin sürekli olarak aktif olduğunu aktardı.

SİSTEMİN STRATEJİK FAYDALARI

Türk bayraklı gemilerin dünya üzerinde her noktadan anlık olarak izlenmesine vurgu yapan Uraloğlu, “Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor.” şeklinde bilgi verdi. Uraloğlu, Türkiye’nin arama kurtarma sahasındaki tüm hareketlerinin tek bir platform üzerinden izlenebildiğini ve gemi bilgileri, seyrüsefer rotaları, yolcu ve kargo verilerinin artık tek bir sistemde toplandığını belirtti. “Denizlerimiz 7 gün 24 saat gözetim altında.” diyerek Türk bayraklı gemilerin dünyanın neresinde olursa olsun gözetim altında olduğunu vurguladı.

KRİTİK ALTYAPI VE GÜVENLİK

Uraloğlu, bu altyapının hem ulusal hem de uluslararası deniz taşımacılığı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu aktararak, Türksat’ın geliştirdiği sistemin Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansıması olduğunu kaydetti. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMSO) tarafından her yıl yapılan denetimlerde, bu sistemin tam not aldığını belirten Uraloğlu, “Mevcut altyapımızla LRIT Sistemi’nin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık.” değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, “Bugün geldiğimiz noktada bir geminin konumu, yük durumu, limana yanaşma zamanı gibi bilgiler anlık olarak takip edilebiliyor. Bu teknolojik altyapı, Türkiye’nin denizlerdeki dijital dönüşümünün en somut örneklerinden biridir.” ifadelerini kullandı.