Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ek Seferler

EK SEFERLER DEVREYE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak için hava yolu taşımacılığında ek seferlerin uygulamaya alındığını açıkladı. Uraloğlu, bu konuda yazılı bir bildirimde bulundu ve “30 Mayıs-10 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan bu dönemde, taşıyıcılarımız tarafından 345’i iç hat ve 20’si dış hat olmak üzere toplam 365 ek sefer planlandı. Havalimanlarımızda bu süreci sorunsuz şekilde yürütmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

24 SAAT GÖREVDE OLACAKLAR

Kurban Bayramı süresince güvenli ve konforlu bir hava ulaşımı sağlamak için Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin, bayram boyunca tüm birimleriyle havalimanlarında 24 saat esasına göre hizmet vereceğini bildiren Bakan Uraloğlu, “Bayram tatillerinde daha da yoğunlaşan havayolu trafiğinde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimler, paydaşlarla koordinasyon içinde 24 saat esasına göre mesai yaparak vatandaşların rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak” şeklinde konuştu.