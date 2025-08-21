Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Geldi

BAKAN URALOĞLU, IĞDIR’DA PROTOKOL TARAFINDAN KARŞILANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirmek üzere Iğdır’a geldi. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda bakanı, Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz karşıladı.

HIZLI DEMİRYOLU HATTININ TEMELİ ATILACAK

Bölge ulaşımı açısından oldukça önemli olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı’nın temel atma törenine katılacak olan Bakan Uraloğlu, bu süreçte bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirecek. Projenin bölgeye kazandıracağı ekonomik ve sosyal katkılar üzerinde durulacak ve Iğdır halkının beklentileri dinlenecek. Temel atma töreni, yarın saat 11.00’de yapılacak.