Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Geldi

BAKAN URALOĞLU, IĞDIR’DA PROTOKOL TARAFINDAN KARŞILANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirmek üzere Iğdır’a geldi. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda bakanı, Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz karşıladı.

HIZLI DEMİRYOLU HATTININ TEMELİ ATILACAK

Bölge ulaşımı açısından oldukça önemli olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı’nın temel atma törenine katılacak olan Bakan Uraloğlu, bu süreçte bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirecek. Projenin bölgeye kazandıracağı ekonomik ve sosyal katkılar üzerinde durulacak ve Iğdır halkının beklentileri dinlenecek. Temel atma töreni, yarın saat 11.00’de yapılacak.

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

