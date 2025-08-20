Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Görüşme Yaptı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI İŞBİRLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Başbakan Ilie Bolojan ile bir araya geldi. Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Romanya’da Başbakan Sayın Ilie Bolojan ile bir araya geldik” diyerek görüşmenin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE-ROMANYA ORTAKLIĞI

Görüşme sırasında Türkiye ile Romanya’nın uzun geçmişine dikkat çeken Uraloğlu, “Türkiye ve Romanya, asırlara dayanan ortak geçmişi ve güçlü gönül bağlarıyla bugün de bölgesel barışa, istikrara ve kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır” ifadesini kullandı. Ülkelerin işbirliği anlamında kazan-kazan anlayışını benimseyeceğini belirten Uraloğlu, “Görüşmemizde, ülkelerimizi kazan-kazan anlayışı içerisinde birçok alanda geliştirecek adımları istişare ettik” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN UMUT

Son olarak, dostluklarının ve ortak vizyonlarının gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getiren Uraloğlu, “İnanıyorum ki dostluğumuz, ortak vizyonumuzla birlikte geleceğe çok daha güçlü taşınacaktır” dedi. Bu tür resmi ziyaretler, ülkeler arasındaki işbirliğini ve ilişkileri daha da pekiştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Başkan Büyükkılıç, Hastanede Anjiyo Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hastanede anjiyo işlemi geçirdi. Sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Haberler

FIFA Dünya Kupası 2026’da başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası, kulüp futbolunun zirvesinde yer alan bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. Turnuvanın açılış maçı, Inter Miami ve Al Ahly arasında gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.