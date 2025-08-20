Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Görüşme Yaptı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI İŞBİRLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Başbakan Ilie Bolojan ile bir araya geldi. Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Romanya’da Başbakan Sayın Ilie Bolojan ile bir araya geldik” diyerek görüşmenin önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE-ROMANYA ORTAKLIĞI

Görüşme sırasında Türkiye ile Romanya’nın uzun geçmişine dikkat çeken Uraloğlu, “Türkiye ve Romanya, asırlara dayanan ortak geçmişi ve güçlü gönül bağlarıyla bugün de bölgesel barışa, istikrara ve kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır” ifadesini kullandı. Ülkelerin işbirliği anlamında kazan-kazan anlayışını benimseyeceğini belirten Uraloğlu, “Görüşmemizde, ülkelerimizi kazan-kazan anlayışı içerisinde birçok alanda geliştirecek adımları istişare ettik” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN UMUT

Son olarak, dostluklarının ve ortak vizyonlarının gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getiren Uraloğlu, “İnanıyorum ki dostluğumuz, ortak vizyonumuzla birlikte geleceğe çok daha güçlü taşınacaktır” dedi. Bu tür resmi ziyaretler, ülkeler arasındaki işbirliğini ve ilişkileri daha da pekiştiriyor.