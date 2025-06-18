Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Görüşmesi Yapıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa il genelindeki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette Salihli’de süren projeler üzerinde duruldu. Bunlar arasında Salihli Devlet Hastanesi’nin çevre yolu bağlantısı ve Gediz Köprülü Kavşağı gibi önemli projeler yer alıyor.

PROJELER ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “AK Parti Manisa Milletvekilimiz Tamer Akkal ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettik. Görüşmemizde; Salihli’ye kazandırılacak yeni devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak çevreyolu bağlantısı, Manisa şehir içi trafiğine nefes aldıracak Gediz Köprülü Kavşağı, il genelinde planlanan yol, köprü ve ulaşım projeleri detaylı şekilde ele alındı.” dedi. Baybatur, bu projelerin Manisa’nın ulaşım altyapısını güçlendireceğine vurgu yaparak, “Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı, şehrimize değer katmayı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bakanına Manisa’ya verdiği destek için teşekkür etti ve iş birliğinin artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti.

MANİSA İÇİN KATKI

Baybatur, “Her şey Manisa için, her şey milletimiz için.” diyerek görüşmelerin önemine değindi. Bu projeler sayesinde Manisa’nın ulaşım altyapısının güçlenmesi ve halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.